Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kırgızistan ile yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sorunlar aşılacak ve yeni iş birliği alanları oluşturulacaktır." dedi.

Oktay, TOBB, TİM ve DEİK iş birliğiyle Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen "Türk-Kırgız İş Forumu" na katıldı.

Türkiye ve Kırgızistan'ın tarihi, sevinçleri ve hüzünleri iç içe geçmiş iki devlet olduğunu kaydeden Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un geçen sene nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin iki ülke arasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Oktay, "Söz konusu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ceenbekov tarafından gösterilen hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda bizler de çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Siyasi karar alıcılar olarak bizler, iş dünyasının önündeki engelleri açmak için gayret gösteriyoruz. Ancak biliyoruz ki Türkiye-Kırgızistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasında başrol iki ülke iş insanları olarak sizlerdedir." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere bakıldığında, dünya ekonomisinin büyüme oranlarının aşağı yönlü revize edilmesine ve korumacı ekonomi politikalarının yaygınlaşmasına neden olduğunu belirten Oktay, "Türkiye ise yatırım fırsatlarıyla yatırımcılar ve iş insanları için bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olma özelliğini koruyor. Büyüme oranları ise tam aksine, yukarı yönlü revize edilmektedir. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Biz de dünyadaki bu dalgalı dönemde, ekonomimizden ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle, ikili ticari ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bunda da kararlıyız." diye konuştu.

"Ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmalı, iş birlikleri kurmalıyız"

İki ülke arasındaki ticari faaliyetlere değinen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan ile ticaretimiz 2018 yılında 424 milyon dolar olmuştur. 2019 yılının 9 ayında ise ticaretimiz 326 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaretimizdeki bu düşüş esas itibarıyla altın ithalatımızdaki dalgalanmadan kaynaklanmaktadır. İkili ticaretimizin geldiği nokta, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelin hiç şüphesiz ki uzağındadır. Sadece altındaki ticaretimizden kaynaklanan ufak bir düşüşü dışarıda bıraksak bile, artıyor olsa bile bu ticari hacmimiz, hala biz diyoruz ki; 'Bu bize bir şey ifade etmiyor.' Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz vardı. Aslında onların da düşündüğü bunun çok ötesi ama önce '1 milyar doları' yakalayın denmişti.

Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri birer birer kaldırmalı ve yeni iş birlikleri kurmak zorundayız. Bugünkü görüşmelerimiz de bu çerçevedeydi. Hemen bu toplantının öncesinde yaptığımız, birebir görüşmemiz, akabinde iş adamlarıyla yaptığımız görüşmelerimiz bile fırsatların ne kadar fazla olduğunu gösterdi. Bu fırsatları, potansiyeli gerçeğe dönüştürmeyle ilgili ne yapabiliriz, ona daha da yoğunlaşacağız."

Ticari ilişkilerin yatırım boyutuna değinen Oktay, 1999 yılında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 1992 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın 2016 yılında yenilenmesiyle karşılıklı yatırımlar alanında sağlam bir yasal zemin oluşturulduğunu ifade etti.

Oktay, "Bugün, Türkiye'nin Kırgızistan'daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler nezdinde yapılanlar dahil edildiğinde 1 milyar doları aşmaktadır. Türk firmaları lojistikten gıdaya, finanstan turizme birçok sektörde Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmıştır. Kırgızistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise çok cüzi seviyededir. Türkiye olarak çok kapsamlı bir yatırım teşvik sistemine sahibiz. Kırgız yatırımcıları da bu teşviklerden faydalanmaya ve ülkemize daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Ticaret ve yatırım ilişkilerinde olduğu gibi Türkiye'nin müteahhitlik ilişkilerinin de değerlendirilebilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Türk müteahhitleri Avrupa'dan Ortadoğu'ya Ortadoğu'dan Avrasya'ya birçok ülkede üstlendikleri her projeyi en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlamışlardır. Kırgızistan’da da 901 milyon dolarlık üstlenilen proje bedelinin en kısa zamanda artacağından ve müteahhitlerimizin Kırgızistan ekonomisine önemli katkılar sunacağından eminim. Müteahhitlik alanında firmalarımızın Kırgızistan'a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte, yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkinliklerinin artacağına inanıyorum."