Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalandı.