Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalandı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
30.12.2019 - 16:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalandı.
Etiketler : Ankara,
672022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/672022.aspx
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