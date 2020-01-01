Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular.

"BUNU KARŞILAYACAK REZERV KAPASİTEMİZ MEVCUT"

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat olduğunu belirterek, "Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, "Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var. Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.