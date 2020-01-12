Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.