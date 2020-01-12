Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor
12.01.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,
674659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674659.aspx
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