Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadesine yer verildi.
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
15.01.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : terörist,
675267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675267.aspx
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