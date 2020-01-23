Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine açıklama yapan Soyer, İzmir'de de hissedilen ve korkuya neden olan depremle ilgili tüm kent genelinde çalışma yapıldığını belirtti.

Soyer, "İzmir'de herhangi bir olumsuzluk yok, Manisa'ya arama kurtarma aracı gönderdik." dedi.