Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunan Bakan Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.
Yunan Dışişleri Bakanı'ndan geçmiş olsun mesajı
24.01.2020 - 23:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.
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677175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677175.aspx
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