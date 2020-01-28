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Dilek Apartmanı'na soruşturma açıldı
Dilek Apartmanı'na soruşturma açıldı
28.01.2020 - 12:21 |
Son Güncelleme:
28.01.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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6,8'lik depremde Dilek Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA
Etiketler :
Elazığ,deprem,yıkılan bina,
677846
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677846.aspx
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