Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara’dan Van’a ulaştıran TSK’ya ait uçak Van’a indi. Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.
MSB’nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van’a indi
05.02.2020 - 19:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK’ya ait uçak Van’a indi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,AFAD,Jandarma,TSK,
679520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679520.aspx
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