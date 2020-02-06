Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn’da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn’ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.
Mehmetçik’ten şefkat eli
06.02.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn’ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmetçik,
679686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679686.aspx
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