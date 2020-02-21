Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO’nun resmî Twitter hesabından Türkiye’nin NATO’daki tarihinin anlatıldığı ve ittifaka destek açıklaması yapılan Türkçe bir video yayınlandı. “We are NATO” (Biz NATO’yuz) etiketiyle yayınlanan videoda, Türkiye’nin NATO’ya katılım süreci ve Türkiye’nin NATO içerisindeki görevleri Türkçe olarak anlatılıyor. Videoda, Türkiye’nin NATO’nun ‘en aktif üyelerinden biri’ olduğu belirtilirken, ülkenin NATO’ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtiliyor. Videoda ayrıca “Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO’ya desteğimiz Türkiye’nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekâtlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz” ifadeleri yer alıyor.