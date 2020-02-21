Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 araçlık, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi
21.02.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,zırhlı araç takviyesi,Suriye,
683035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683035.aspx
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