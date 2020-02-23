Ayrıntılar geliyor...
Bakan Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık
23.02.2020 - 12:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." dedi.
Etiketler : baan kurum,elazığ,konut,
683421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683421.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER