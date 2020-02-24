Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, Van'da hasar gören yapılarla ilgili, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." diye belirtti.

"Elazığ tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız"

Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

"İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor"

Bakan Kurum, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.