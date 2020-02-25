İdlib'deki gerginliği Azaltma Bölgesi'ne destek amaçla yola çıkan ve 10 tanktan oluşan askeri konvoy, İslahiye’den geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Reyhanlı'dan Suriye'ye geçeği öğrenilirken, sevkiyatların sürmesi bekleniyor.