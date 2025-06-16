Suriye'den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı

İsrail-İran çatışması tüm şiddetiyle sürüyor. Suriye, Orta Doğu'da gerginlikler devam ederken yarın yerel saatle 05.00'e kadar hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

İran-İsrail savaşı 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Suriye'den yeni bir karar geldi.

Suriye, hava sahasını geçici olarak kapattı. Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), yarın yerel saatle 05.00’e kadar hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurarak, teknik ve idari ekiplerin durumla ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip ettiğini belirtti.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK

İran silahlı kuvvetleri, son olarak İsrail mevzilerine yeni bir hava saldırısı başlattı. İran medyası 140 füze fırlatıldığını açıkladı.

İran medyası bazı kaynaklara dayanarak, yetkililerin İsrail'e ait 12 ve 14 numaralı kanalların merkez ofislerinin boşaltılması uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Hayfa Petrol Rafinerileri Şirketi, İran'dan atılan bir füzenin elektrik santralini vurmasının ardından tüm tesislerinin kapatıldığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 14 adlı medya kuruluşu canlı yayın yaparken bir anda garip sesler duyuldu ve program durduruldu. Bina ardından tahliye edildi.

Fars Haber Ajansı'nın, askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran "Gerçek Vaat 3 Harekatı"nın başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklarda 550 İHA operasyonu gerçekleştirdi.

İran bugün düzenlediği bir drone operasyonuyla uzun menzilli İsrail hava savunma sistemini imha etti.