Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriye'den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı

Suriye'den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail-İran çatışması tüm şiddetiyle sürüyor. Suriye, Orta Doğu'da gerginlikler devam ederken yarın yerel saatle 05.00'e kadar hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

İran-İsrail savaşı 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Suriye'den yeni bir karar geldi.

Suriye, hava sahasını geçici olarak kapattı. Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), yarın yerel saatle 05.00’e kadar hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurarak, teknik ve idari ekiplerin durumla ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip ettiğini belirtti.

Suriye'den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı - 1. Resim

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK

İran silahlı kuvvetleri, son olarak İsrail mevzilerine yeni bir hava saldırısı başlattı. İran medyası 140 füze fırlatıldığını açıkladı.

İran medyası bazı kaynaklara dayanarak, yetkililerin İsrail'e ait 12 ve 14 numaralı kanalların merkez ofislerinin boşaltılması uyarısında bulunduğunu açıkladı. 

Suriye'den savaş önlemi! Hava sahası kapatıldı - 2. Resim

Hayfa Petrol Rafinerileri Şirketi, İran'dan atılan bir füzenin elektrik santralini vurmasının ardından tüm tesislerinin kapatıldığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 14 adlı medya kuruluşu canlı yayın yaparken bir anda garip sesler duyuldu ve program durduruldu. Bina ardından tahliye edildi.

Fars Haber Ajansı'nın, askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran "Gerçek Vaat 3 Harekatı"nın başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklarda 550 İHA operasyonu gerçekleştirdi.

İran bugün düzenlediği bir drone operasyonuyla uzun menzilli İsrail hava savunma sistemini imha etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST İstanbul 2025’e hazır mısınız? Düzenleneceği tarih belli oldu - GündemTEKNOFEST İstanbul'un düzenleneceği tarih belli olduKılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'Kurultay temiz' demiş! Özgür Özel'den çarpıcı iddia - GündemKılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'Kurultay temiz' demiş!Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını! Ekipler harekete geçti - GündemÇanakkale Boğazı'nda gemi yangını!Ege Denizi'nde korkutan sarsıntı! Komşu depremle sallandı - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem!İsrail-İran savaşı sonrası THY harekete geçti! O seferlerde değişiklik hakkı - Gündemİsrail-İran savaşı sonrası THY'den sefer açıklaması!Bakan Fidan'dan Orta Doğu diplomasisi! BAE'li mevkidaşıyla görüştü - GündemBakan Fidan'dan Orta Doğu diplomasisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...