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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun son hali!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davası ile ilgili hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun tutukluluğundan bu yana en net görüntüsü paylaşılırken, son hali sosyal medyada gündem oldu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ve avukatları ile "mağdur" sıfatıyla Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

İmamoğlu'nun avukatları, celse arası açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatlara süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun son hali! - 1. Resim

EKREM İMAMOĞLU'NUN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan İmamoğlu'nun aylar sonra mahkeme salonunda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından paylaşılan son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı "Resmen çökmüş" tarzı yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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