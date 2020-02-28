Hatay’dan kalkan askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın (23) naaşına, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı da eşlik etti. Şehit Saygılı’nın baba, anne ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamazken, kardeşlerinden 3’ünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit Saygılı’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.
Kahramanmaraşlı şehidi aynı bölgede görev yaptığı kardeşi getirdi
28.02.2020 - 21:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Etiketler : Suriye,
684703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684703.aspx
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