NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.
NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında
29.02.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : NATO,alman savaş gemisi,
684796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684796.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER