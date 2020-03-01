Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.
Bakan Soylu ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu duyurdu
01.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
684978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684978.aspx
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