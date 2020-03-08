Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi
08.03.2020 - 22:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada test sürüşü gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,Kuzey Marmara Otoyolu,
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