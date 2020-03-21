Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
21.03.2020 - 01:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 01:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,asker uğurlama,
689719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689719.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER