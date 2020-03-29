Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.