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Gelin konvoyuna ilginç engel! Bahşişsiz geçişe izin yok...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma töreni ilginç anlara sahne oldu. Düğün konvoyunun önünü masa kuran gençler, damattan bahşiş alana kadar yerlerinden kalkmadı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaşayan Yusuf Satıcı, Aslı Onan ile dünyaevine girdi. Düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içinden geçen konvoyu, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi durdurdu.

Gelin konvoyuna ilginç engel! Bahşişsiz geçişe izin yok... - 1. Resim

Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı.

Damadı ve sağdıcını okey masasına oturtup bahşiş aldıktan sonra konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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