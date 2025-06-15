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Nefes kesen anlar: Sofraya gelen misafiri gören aile ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nefes kesen anlar: Sofraya gelen misafiri gören aile ne yapacağını şaşırdı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli Munzur Vadisi’nde piknik yapan ailenin sofrasına anne ayı ve yavruları misafir oldu. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkına dönen aile, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir aile, unutulmaz bir an yaşadı. Vadi kenarında kurdukları sofrada dinlenen aile, bir anda ortaya çıkan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Sürpriz ziyaret karşısında şaşkına dönen aile, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, ayı ailesinin piknik sofrasına yaklaşarak yiyecekleri karıştırdığı görülüyor.

Nefes kesen anlar: Sofraya gelen misafiri gören aile ne yapacağını şaşırdı - 1. Resim

İlk şaşkınlığı atlatan aile, sessizce geri çekilerek bölgeden uzaklaştı ve herhangi bir zarar görmeden olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından yetkililer, doğada yaşayan yaban hayvanlarının beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca piknik yapan vatandaşların, yiyecek atıkları başta olmak üzere çöplerini doğada bırakmamaları gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar, bu tür durumların yaban hayvanlarının doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğuna ve insanlarla tehlikeli yakınlaşmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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