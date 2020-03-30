Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN - Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken dünyaya örnek olacak büyük bir ‘Vefa’ dalgası başlattı. Evleri temizleyenler, gıda paketi ulaştıranlar, nakdi yardımda bulunanlar, sağlık çalışanlarına yemek hazırlayanlar, kira almayanlar, harıl harıl maske üretenler... Valiliklerden belediyelere, derneklerden şirketlere, jandarmadan mahkûmlara, öğrencisinden çalışanına kadar herkes koronavirüsle mücadelede birbiriyle yarışıyor. Türkiye “Vefalı Millet” dalgasında göz yaşartan hizmetlere imza atıyor.

Devlet kurumları evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılarken, birçok kurum da gece-gündüz demeden uğraşan sağlık çalışanlarına destek oluyor. Şirketler, liseler, mahkûmlar ve sayısız birçok kuruluş, daha çok maske ve koruyucu malzeme için birbiriyle yarışıyor. Birçok belediye de, vatandaşa gıda yardımı başta olmak üzere çeşitli şekillerde destek sağlıyor. İşte ‘Vefalı Millet’ dalgasından göz yaşartan örnekler:



YAŞLILAR BAŞ TACI

Türkiye’nin dört bir yanında 21 bini aşkın yaşlı vatandaşa ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer hizmetler verildi. Ekonomik katkı sağlandı. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların evden çıkmaları kısıtlanınca; Aile Sosyal Destek Personelinden belediyelere, polisten jandarmaya kadar birçok birim, ‘vefa’ çatısı altında buluştu. Sadece bir haftada 545 binden fazla vatandaşın temel ihtiyaçları karşılandı. Sokağa çıkamayanların maaşı evine götürüldü.



MAHKÛM DA ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş yurtlarında üretilen kolonya, temizlik ve sağlık malzemeleri imalatının artırılması için talimat verdi. Bu kapsamda 11 ceza infaz kurumundaki tekstil atölyelerinde, hastanelerin ihtiyaç duyduğu 80 çeşit ürünün üretimi için mahkûmlar gece gündüz çalışıyor. Son bir ayda mahkûmlar tarafından 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretildi. Bu maskeler birçok hastanenin ihtiyacını karşıladı. Üretimin artması talep edilirse, 36 ceza infaz kurumu daha hazır.



ODALARA ÇAĞRI

İş dünyası da sağlık kuruluşlarına destek olmak istiyor. İstanbul Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Mustafa Şenocak “Önerim; TOBB, ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları, tanıtım fonları, ihracatçı birlikleri, konfederasyonlar, yedek akçelerini 1 yıl faizsiz olarak üyelerine kullandırmalı. Kurumların bütçesinin bir kısmı da sağlık kuruluşlarına bağışlanmalı” dedi.



Karınca kararınca

Hızla büyüyen ‘vefa’ dalgasına şirketler ve iş dünyası da katılıyor. İşte vefa örnekleri:

¥ Beypazarı Maden Suyu, Ankara’daki devlet hastanelerine ürünlerini dağıttı.

¥ Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent, 2.500 adet yüz kalkanını sağlık personeline ulaştıracak.

¥ Lokman Hekim Sağlık Vakfı, 1.000 koruyucu tulumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gönderdi.

¥ Duru Bulgur, Hacettepe Üniversitesi Acil Servis ekibine özel yemekler hazırlıyor.

¥ Dönerci Celal Usta, bölgesindeki hastanelerin sağlık ekibine döner gönderiyor.

¥ Samsung, 65 yaş üstü müşterilerinin telefonlarını evlerinden alıyor, onarıp teslim ediyor.

¥ Ankara Armada ve Panorama AVM’deki dükkânlardan, 30 Nisan’a kadar kira alınmayacak.

¥ İnternet fenomeni CZN Burak, dışarıya çıkamayan yaşlılara 2,5 ton sebze-meyve ile 1 ton bakliyat dağıttı.