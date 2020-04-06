Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.