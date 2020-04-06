Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İskeleden düşen boya ustası hayatını kaybetti
06.04.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir boya ustası, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : iskele,
694260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694260.aspx
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