Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. Görüşmede, korona virüs (Covid - 19) ile mücadelede işbirliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Sajjan ile görüştü
08.04.2020 - 19:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan,
694933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694933.aspx
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