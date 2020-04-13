Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini belirtti.

Bakan Gül, "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda." açıklamasında bulundu.

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade eden Gül, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Gül, "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı.

Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı.

Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Salgın riskinin ilk gününden itibaren tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz.

Bİlim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda erteleme kararını duyurmuştuk.

Cuma günü yapılan toplantıda cezaevlerindeki tedbirlerin 30 Nisan’a uzatılmasına karar verildi.

Bilim Kurulu önerisiyle tüm çalışanlar vardiye sonrasında izolasyon yerlerinde izolasyona tabi tutulmaktadır.

Tedbire riayet eden tüm personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu tedbirler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir.

Kapalı cezaevlerinde pozitif vaka görüşmemiştir.

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin Corona Virüsü testleri pozitif çıkmıştır.

Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

Savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.