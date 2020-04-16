Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
16.04.2020 - 01:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
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696894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696894.aspx
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