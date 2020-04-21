Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her karışı cennetten bir köşe olan ülkemizin doğal güzelliklerini koruyoruz. 10 ayrı ilimizde 21 farklı bölge, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edildi. Bu güzellikleri en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

10 ayrı ilde 21 farklı bölge şu şekilde:

Antalya; Düzlerçamı Ormanı, Güver uçurumu, Termessos antik kenti, Taşdibi yarımadası, Olbia-Aktalia antik kentleri arası doğal sit alanı. Ankara; Örençik Fosil Yatakları, Kirmer Çayı Mağaraları kenarı. Bitlis; Nazik gölü, Heybeli gölü. Konya; Samsam gölü, Kömüşini gölü. Mersin; Emecik mahallesi (Alavara mevki). Muş; Şor gölü - Bulanık ovası potansiyel sit alanı. Samsun; Hacıosman ormanı, Kızılırmak deltası. Van; Akgöl - Kazlıgöl - Tuz gölü, Değirmigöl - İspiriz dağı.