İngiltere'den Türkiye'ye övgü
26.04.2020 - 11:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere BBC televizyonu, Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirleri ve üretime hızla geçtiğini izleyicilerine duyurdu. Maske üretim merkezlerini de görüntüleyen BBC, Türkiye'nin hali hazırda birçok ülkeye bağış yaptığını belirtti. Türkiye'yi öve öve bitiremedi.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : İngiltere'den Türkiye'ye övgü,
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