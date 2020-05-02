Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı, marketlerdeki gibi duruşmalarda da sosyal mesafe kuralları ve tedbirleri uygulamayı planlıyor. Yine, dosya durumuna göre, duruşmaların 10 ya da 15 dakika ara verilerek devam edilmesi sağlanacak. Mahkemelerin bir gün önceden duruşma listesi hazırlanarak, sadece bu kişilerin adliyeye girişine izin verilmesi gibi tedbirlerin de alınabileceği kaydediliyor. Avukatların veya tutuksuz yargılanan sanıkların duruşma saatlerine göre sırayla adliyeye alınması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu dönemde, tanıklı yapılacak olan duruşmaların ertelenebileceği aktarılıyor.

Bakanlığa, barolar tarafından bu yıl adli tatil yapılmamasına yönelik çok sayıda talebin geldiği de öğrenildi. Bakanlığın baroların bu talebini değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde bir karar vereceği ifade edildi. Öte yandan, bazı barolar, koronavirüs nedeniyle Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde bu süre içerisinde dosyaların incelenmesi gerektiğine dair görüşlerini Bakanlığa iletti. Bu sayede salgın sonrası oluşabilecek yığılmanın önüne geçilebileceği belirtildi.