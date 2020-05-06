Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe imalarına sert tepki gösterdi. “Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankâr çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir” diyen Bahçeli, Türkiye’yi kötülemek, hatta kundaklamak maksadıyla kuyruğa girenlerin söz, yazı, değerlendirme, analiz ve yorumlarının, “karanlık bir propagandanın ara durakları” olduğunu belirtti.



Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat edenlere tepki gösteren Bahçeli, Türkiye’nin alenen hedefte olduğuna dikkati çekti. Bahçeli, böyle bir ortamda CHP’li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemlerde bulunduğunu ifade ederek “Zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının ‘Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidar şart’ ifadeleri millî irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervan başıdır” dedi.

“Türkiye’de iktidar bellidir ve görev süresi beş yıldır” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli “Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükûmeti görevinin başındadır. 2023 yılının haziran ayına kadar da seçim yoktur” dedi.



CHP’li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umduğunu ve bunu “Bir şekilde iktidar değişikliği” sözleriyle dile getirdiğini belirten Bahçeli, millî egemenlik mantığı çerçevesinde bunun imkânsız olduğunun altını çizdi. Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye’de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır? Bunu kim ya da kimler yapabilecektir? Cumhur İttifakı’nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayrimeşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır? Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır. Nitekim 15 Temmuz’da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir.