Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalsın "Hacire Ana’nın, oğlunu terör örgütünden kurtarmak içi gösterdiği kararlılık, barış mücadelesi verenler için model olacak güçte olup, onun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ulus ötesi teröre de verilecek en anlamlı cevap olacaktır" dedi.