Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü
11.05.2020 - 15:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
703342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703342.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER