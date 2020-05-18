Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.