İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibariyle başladı. 2 haziran itibariyle İDO, bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatarak vatandaşlara hizmet verecek.
İDO seferleri kademeli olarak başladı
01.06.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : İDO,
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