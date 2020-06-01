Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Kabulde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield’i kabul etti
01.06.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.
Etiketler : Hulusi Akar,
708231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708231.aspx
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