Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sonrası alınan önlemler ve normalleşme adımlarını görüşmek için yeniden toplandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, sözlerine sağlık çalışanları ve önlemlere dikkat eden vatandaşlara teşekkür ederek başladı. "Teşekkürüm mutlak bir zaferin teşekkürü değil. Birbirimize güç veren bir teşekkür" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin bittiği anlamına gelmiyor. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımıza maske, mesafe ve hijyen kuralına göre düzenlemek. 65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtın kalkması dezavantajın ortadan kalkması anlamında değil. 65 yaş üstü büyüklerimiz Covid-19'a karşı zayıftır. 65 yaş üstü kısıtlaması bulaş oranını yüzde 50 oranında düşürdü.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu grup bulaştırıcılık potansiyeli olan gruptur. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hakedilmiş bir teşekkür olarak görürler. Şimdi size serbestlik gelmiş olması riskin geçmiş olduğu anlamına gelmiyor.

MASKE VE MESAFE UYARISI

Bugün sahip olduğumuz tecrübeye kısıt döneminde sahip değildik. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı iyi biliyoruz. Mücadeleyi evlerimizden çıkıp ekonomik, sosyal hayata dönerek vermeye başladık. Aktif mücadelede tedbirlerimiz maske ve mesafedir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir. Üçüncü husus el temizliğine normalden fazla dikkat etmek gerekmektedir. Kısıtlamanın kalkmasının güvencesi önlemlere uyacağınız inancıdır. Kontrollü sosyal hayat tarzından taviz vermeyin.

"RİSK DEVAM EDİYOR"

Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

Önümüzdeki hafta 6 ayı geride kalan salgının dünya genelindeki seyrini anlatıp genel bir değerlendirme yapacağım. Bugünkü vaka tablosunda düne göre düşüş var. Yeni vaka 922, hayatını kaybedenlerin sayısı 17.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DÜŞTÜ, DOĞUDA KISMİ ARTIŞ VAR

Özellikle vaka sayısı İstanbul'da yüzde 60 oranında. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayıları azaldı. Bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Ama her geçen gün orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır'da son 3-4 gün içinde yükseliş içerisinde. Burada genel bir artıştan önce nişan ve benzeri gibi etkinlikler nedeniyle artış olduğunu görüyoruz. Filyasyon çalışmalarını artırdık.

YURTDIŞINDAN GELENE TARAMA

Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik. Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz. Avrupa'dan farklı olarak yurtdışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

ANTİKOR TESTİ

Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız."