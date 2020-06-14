Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz.''

BİNGÖL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci: “Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev çöktü. Şu ana kadar çok şükür ki can kaybı bilgisi yok.”

ERUZUM VALİSİ OKAY MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş: "Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” ifadelerini kullandı.