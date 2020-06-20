Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü
20.06.2020 - 13:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.
Etiketler : Çavuşoğlu,
712346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712346.aspx
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