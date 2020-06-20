Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.