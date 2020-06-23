Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:" Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz
23.06.2020 - 20:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:" Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin."
Etiketler : namaz,
713121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713121.aspx
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