Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Covid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. Bu yerlere maskesiz girilemeyecek ve içeride maske çıkarılmayacak. Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç, AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi yayınlar bulundurulmayacak. Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenecek. Temas edilen ödeme terminali (POS cihazı) her müşteriden sonra dezenfekte edilecek. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler, her müşteri kullanımından sonra yüzde 70'lik alkolle silinecek. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak.