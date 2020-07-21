Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.K. (26) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
21.07.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,yaralı,
719684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719684.aspx
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