MSB'den yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.