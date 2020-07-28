MSB'den yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı
28.07.2020 - 12:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,
721200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721200.aspx
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