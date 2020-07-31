MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli, dua etti.