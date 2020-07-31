MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli, dua etti.
Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti
31.07.2020 - 09:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahçeli,Alparslan Türkeş,
721855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721855.aspx
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