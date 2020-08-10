Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi. Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü “Çocuğumu HDP'den istiyorum” dedi. Bir başka acılı anne Songül Altıntaş da “Oğlumu PKK’dan, HDP’den istiyorum” diye konuştu. Oğlu Fatih Demir için eylem yapan baba Abdullah Demir ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi. Çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini dile getiren Demir “HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Onlar çocuklarımızı götürdü, onlara (PKK’ya) teslim etti. İsteseler çocuklarımızı getirebilirler de” ifadelerini kullandı.