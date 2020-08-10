Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi. Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü “Çocuğumu HDP'den istiyorum” dedi. Bir başka acılı anne Songül Altıntaş da “Oğlumu PKK’dan, HDP’den istiyorum” diye konuştu. Oğlu Fatih Demir için eylem yapan baba Abdullah Demir ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi. Çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini dile getiren Demir “HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Onlar çocuklarımızı götürdü, onlara (PKK’ya) teslim etti. İsteseler çocuklarımızı getirebilirler de” ifadelerini kullandı.
'HDP olmasa dağa gitmezler'
10.08.2020 - 04:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 343’üncü gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,hdp,
723956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723956.aspx
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