Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliklerinden saat kuleleri, kentlerin simge yapıları niteliğiyle ilgi görüyor. Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyası, eşsiz tarihî ve kültürel zenginlikleri barındırıyor. Saat kuleleri de zengin mirasın nadide örnekleri arasında yer alıyor. Keşfiyle âdeta devrim oluşturan saat, küçülüp evlere ve ceplere girmeden, kollara takılmadan önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu. Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor. İşte bulundukları kentlerin simgeleri hâline gelen saat kulelerinden bazıları:



TOKAT

33 metrelik kule, halkın yardımıyla inşa edildi

Tokat'ın Behzat Bulvarı üzerinde bulunan saat kulesi, II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde halkın yardımlarıyla yaptırıldı. 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi, zamana direniyor.





YOZGAT

1908 yılında Şakir Usta tarafından yapılan Yozgat Saat Kulesi, zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla 7 kattan oluşuyor. Kulede, ilk kata yerleştirilmiş 4 adet saat bulunuyor.





NİĞDE

Alaeddin Tepesi'nde iç kaledeki burcun yarısı yıkılıp içi doldurularak II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde Ziya Paşa tarafından yaptırıldı. Gövdesi, ongen planlı olarak inşa edildi.





KAYSERİ

Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1906 yılında yaptırıldı. Mekanizması Almanya'nın Leipzig kentinden getirilen 10 metre yüksekliğindeki kulenin çinkodan yapılmış çatısında rüzgâr gülü var.





İZMİR

İzmir Saat Kulesi, II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü sebebiyle İzmir Valisi Kamil Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa tarafından yaptırıldı. Kule, 25 metre yüksekliğinde ve 4 katlı...





EDİRNE

Roma Kralı Hadrianus'un yaptığı Hadrianopolis'i çevreleyen surların 4 köşesindeki kulelerden Makedonya Kulesi, o dönemden kalan tek örnek. Yapı, 1867'de saat kulesine dönüştürüldü.





BİLECİK

1907 yılında inşa ettirilen saat kulesinin yüksekliği 15 metre. Kule, İstasyon Caddesi'ndeki belediye hizmet binası olarak kullanılan idadi mektebinin yakınında yer alıyor.

ANTALYA

Kaleiçi'nin giriş kapısında milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edildi. 14 metre yükseklikteki beşgen burç, 20. yüzyılda, saat kulesine çevrildi. 1942'de fırtınada zarar gördü.





Saltuklu mirası

Erzurum'daki İslami döneme ait en eski eserlerden olan kule, 12. yüzyılda Saltuklu Hükümdarı Ebu'l Kasım tarafından minare olarak hazırlandı. 11,5 metrelik yapı, 1881 yılında saat ve gözetleme kulesine çevirildi.