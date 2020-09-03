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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
03.09.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Binali Yıldırım,mesaj,
729310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729310.aspx
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